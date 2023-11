I luoghi de “I Leoni di Sicilia”: dov’è stata girata la serie TV

"I Leoni di Sicilia" sta riscuotendo molto successo tra il pubblico, ma dov'è stata girata? Ecco i luoghi principali della serie TV Disney+.

Se si chiede di indicare una delle serie TV più attese del 2023, non si può non pensare a “I Leoni di Sicilia”. Infatti, questo prodotto reso pubblico dalla piattaforma Disney+ è stato a lungo atteso da moltissime categorie di pubblico: dagli appassionati delle serie in costume, ai fan della serie dalla quale è tratta la storia, dagli amanti delle vicende della famiglia Florio fino ai sostenitori degli attori presenti nella serie. Le motivazioni che hanno attirato il pubblico sono state quindi molteplici, e il successo annunciato è arrivato senza esitazioni. Tuttavia, va precisato che un ruolo fondamentale è certamente stato svolto dalla Sicilia, che con i suoi luoghi ha fatto da sfondo a molte scene della serie TV.

Ma quali sono stati i luoghi dov’è stata girata “I Leoni di Sicilia”? Ecco i set principali della serie TV con Miriam Leone e Michele Riondino.

“I Leoni di Sicilia”: i set a Palermo

La località principale che ha visto girare le scene della serie TV “I Leoni di Sicilia” è senza dubbio Palermo. Infatti, la città è anche il luogo principale dell’ambientazione della serie, considerando che i Florio si trasferiscono dalla Calabria nel capoluogo siciliano già dal primo episodio. Tra angoli della città ricreati per adattarli al tempo storico dei fatti e set ricostruiti, spiccano diversi luoghi ancora presenti a Palermo che hanno fatto da sfondo alle vicende dei Florio nella serie TV.

Per esempio, è possibile vedere piazza Pretoria con la fontana che porta lo stesso nome, o anche come “Fontana della Vergogna”. Inoltre, un altro luogo caratteristico della città di Palermo è presente nella serie TV, vale a dire i famosi “4 canti”, incrocio del centro storico noto per il suo stile barocco. In aggiunta, sono diversi i palazzi storici di Palermo che hanno ospitato le riprese della serie TV. Un esempio è Palazzo Mirto, scelto per gli interni di casa Florio, mentre per gli esterni si è preferito Palazzo Gangi Valguarnera. Quest’ultimo era già scelto in passato da Luchino Visconti per la famosa scena del ballo di Angelica e Tancredi ne “Il Gattopardo”.

“I Leoni di Sicilia”: gli altri luoghi dei Florio

Tuttavia, le riprese delle vicende dei Florio nella serie TV non si sono limitate alla città di Palermo. Infatti, per alcune scene sono state preferite aree lontano dal capoluogo siciliano, come la vicina Cefalù e la città di Trapani. Nello specifico, per quanto riguarda l’iconica Cefalù, la cittadina ha ospitato la ricostruzione del porto di Palermo. Invece, il Villino Nasi sito a Trapani è stato scelto per rappresentare la Capitaneria di Porto di Palermo nella serie.

Infine, altre due località esterne a Palermo sono state selezionate per le riprese de “I Leoni di Sicilia”. Ed entrambe riprendono luoghi che furono realmente parte dell’impero commerciale costruito dai Florio. Si tratta della meravigliosa isola di Favignana e dell’arabeggiante Marsala. Infatti, nella prima sono state girate le scene delle Saline e della tonnara, luogo ancora esistente e noto come “ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica”. Quest’ultimo fu acquistato nel 1874 da Ignazio Florio e oggi ospita un museo. Infine, a Marsala sono state girate le scene delle note cantine Florio, fondate nel 1833 proprio da Vincenzo Florio e ancora esistenti.