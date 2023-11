Stasera in tv: in onda “La Matassa”

Se i cinema Catania non propongono niente di interessante in sala, di seguito alcune alternative da guardare in casa propria.

Nessuna voglia di andare in un cinema Catania? Nessun problema! Di seguito alcune proposte di programmi da guardare direttamente dal proprio divano, senza il bisogno di uscire da casa.

Settembre [Rai 3, ore 21:30]: Durante un giorno di settembre tre ragazzi si accorgono che la loro vita non sta andando secondo i piani; forse, però, è ancora possibile cambiare la situazione.

La Matassa [Canale 5, ore 21:21]: Gaetano e Paolo sono due cugini, figli di fratelli che si odiano e per questo non si vedono da vent’anni. Il destino, però, li fa incontrare improvvisamente, forzandoli a vivere rischiose avventure.

L’uomo che sussurrava ai cavalli [Iris, ore 21:00]: Un incidente a cavallo traumatizza una giovane ragazza; la madre, dunque, decide di portare i cavalli da un abile guaritore che riesce a calmare gli animali in modo misterioso.

Elodie Show 2023 [Tv 8, ore 21:30]: Lo show di Elodie dal Mediolanum Forum di Assago.