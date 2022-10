“I Leoni di Sicilia”, proseguono le riprese nell’Isola: casting per bambini

I Leoni di Sicilia: si aprono nuovi casting per bambini siciliani in una nuova città dell'Isola. Di seguito tutte le informazioni e la modalità di partecipazione ai provini.

Ispirata al romanzo best seller dell’autrice siciliana Stefania Auci, arriva la serie televisiva sulla dinastia Florio e diretta dal regista Paolo Genovese. Dopo Favignana e Marsala, le riprese si spostano a Cefalù, dove nel frattempo sono iniziati i casting per nuove comparse.

Bambini in scena

Attualmente, le figure attoriali ricercate sono quelle di bambine e bambini nell’età compresa tra 7 e i 12 anni, e, in particolare, si cercano coppie di gemelli monozigoti da inserire all’interno del cast. In tal caso, per poter fare partecipare i propri figli all’attuale casting, i genitori dovranno inviare una email a bambiniextra@gmail.com. A questa dovranno essere allegate due fotografie e, nella parte di testo, si richiede di riportare tutti i contatti dei genitori, i dati anagrafici del bambino/a, così pure l’altezza e le taglie. L’oggetto dovrà assolutamente riportare la dicitura: I Leoncini di *Cefalù *.

In seguito, i genitori dei bambini selezionati ai provini verranno poi contattati direttamente da un addetto al casting. Inoltre, per motivi di sceneggiatura, la produzione comunica che verranno privilegiati soprattutto i bambini con acconciature non legate alle mode del momento.

La serie TV

L’adattamento televisivo è tratto dal primo capitolo della saga dei Florio “I Leoni di Sicilia”, opera della penna di Stefania Auci che ha pubblicato per Editrice Nord e diventando un best seller nazionale. A capo della troupe ci sarà Paolo Genovese, regista e produttore creativo, mentre del cast fanno attualmente parte Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e il giovane Eduardo Scarpetta. La serie sarà composta da otto episodi scritti da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.