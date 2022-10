Stasera in TV: “Milan Vs Chelsea” e “Jumanji – The Next Level”

Martedì sera noioso? La redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Raggiungere i cinema a Catania è troppo complicato? Niente paura, la redazione di LiveUnict vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere per nessun motivo, sul piccolo schermo.

Morgane Detective Geniale [RaiUno, 21:25]: Per esser reintegrata in polizia, Morgane deve seguire il corso di Lenormand, ma durante il corso riceve una misteriosa telefonata che da il via ad un tentato omicidio.

Seven Sisters [Rai 4, 21:04]: In un futuro complesso, per via della sovrappopolzione il governo adotta delle soluzioni drastriche, infatti tutte le famiglie possono avere al massimo un figlio, Terrence però riuscirà ad assegnare alle sue sette nipoti gemella la stessa identità.

Calcio- Champions League- Milan vs Chelsea[Canale5, 21:00]: A San Siro, il Milan di Pioli affronta il Chelsea di Potter, la gara è valida per la quarta giornata dei gironi di Champions.

Tiramisù [Cine34, 21:00]: Antonio è un informatore farmaceutico, è sposato con Aurora quest’ultima ha una passione per i dolci, Antonio scopre che la ricetta del tiramisù della moglie può aprigli le porte del successo.

Jumanji – The Next Level [Rai 2, 21:20]: quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per farlo tornare a casa: dovranno, tuttavia, affrontare numerosi ostacoli.