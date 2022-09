“I Leoni di Sicilia”, continuano le riprese della serie TV: in quali città si gira

"I Leoni di Sicilia", saga letteraria sulla dinastia dei Florio, diventa una serie TV e le riprese si svolgeranno anche nell'Isola: ecco quali città ospiteranno il set televisivo.

“I Leoni di Sicilia”, nota saga di Stefania Auci che racconta le vicende della famiglia Florio, presto diventerà una serie TV, diretta da Paolo Genovese e trasmessa prossimamente sulla piattaforma Disney+.

Sono già state avviate le riprese a Marsala e a Trapani, dove si girerà dal 30 settembre al 14 ottobre, per poi raggiungere la città di Palermo da metà ottobre a metà dicembre. Protagonisti i palazzi del centro storico palermitano: Palazzo Comitini, Palazzo Gangi Valguarnera, Palazzo dei Normanni, Palazzo Mirto, Palazzo Alliata di Villafranca e la Chiesa dello Spasimo.

Tra le strade in cui sono previste le riprese ci sono: piazza Pretoria, piazza Bellini, piazza Villena (Quattro Canti), via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza Verdi, via Ruggero Settimo, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile.

Fanno parte del cast l’attrice Miriam Leone nei panni di Giulia Portalupi, la moglie di Vincenzo Florio, interpretato da Michele Riondino. Tra gli altri anche Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.