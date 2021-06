Test di Medicina 2021 a Catania: cosa sappiamo finora

A settembre, si svolgerà in tutta Italia il test di Medicina 2021: tra le sedi anche l'Università di Catania. Ecco tutto quello che sappiamo.

Test di Medicina 2021: la prova, come ogni anno, si svolgerà in diversi atenei, tra questi anche l’Università di Catania. La data da segnare sul calendario è il 3 settembre: quel giorno migliaia di aspiranti medici proveranno a realizzare il proprio sogno.

Si attende il decreto Miur

Al momento, l’Ateneo catanese non ha reso noti tutti i dettagli. Oltre a mancare diversi mesi a quella data, infatti, si attende ancora la pubblicazione del decreto ufficiale del Miur.

Ogni anno il Miur pubblica diversi documenti ufficiali, attraverso i quali stabilisce:

Come iscriversi al test di Medicina 2021

Programmi e argomenti da studiare

Date e info utili sulle graduatorie

Solitamente, nel mese di luglio, il Ministero rende anche noti i posti disponibili e la loro suddivisione tra i vari atenei: nel 2020, c’era 400 posti presso l’Università di Catania a fronte di 13.072 posti in tutta Italia.

La prova a Catania

L’Università di Catania non ha ancora pubblicato le informazioni sul luogo in cui si svolgerà il test di Medicina 2021, ma mancano ancora diversi mesi a quella data. Trattandosi di un test a numero programmato nazionale, chi sceglierà di svolgere il test a Catania non potrà poi sostenere la prova in un altro ateneo, a meno che non sia privato.

La prova si svolgerà, infatti, il 3 settembre contemporaneamente in tutta Italia. Mentre gli atenei privati hanno la possibilità di organizzarsi autonomamente, programmando la prova di accesso nel periodo che va da marzo a settembre.

L’anno scorso, l’Ateneo catanese ha previsto diverse sedi per lo svolgimento del test di ammissione. Erano circa 2693 i candidati che si erano iscritti alla prova e, a causa dell’emergenza epidemiologica, erano stati suddivisi nei vari edifici della Cittadella universitaria e della Torre biologica.

Negli precedenti ancora, invece, il test si è sempre svolto presso il complesso fieristico “Le Ciminiere” in viale Africa. Tutte le sedi sono sempre state facilmente raggiungibili anche tramite i mezzi pubblici, come i bus Amt o la metropolitana.

Test di Medicina 2021: le domande

Il test di Medicina 2021 prevede sicuramente un numero già stabilito di domande. Se non ci saranno colpi di scena, saranno così suddivise:

18 di biologia

12 di cultura generale

12 di chimica

10 di ragionamento logico

8 di fisica e matematica

Probabilmente si tratterà, come negli anni precedenti, di 60 domande alle quali rispondere in 100 minuti. Le risposte saranno così valutate, se anche il Miur confermerà le precedenti mosse: