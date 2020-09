Test Medicina a Catania: come raggiungere le sedi delle prova

Il 3 settembre di svolge il test di Medicina: le info utili su trasporti e su come raggiungere le sedi della prova.

Il 3 settembre, 2693 aspiranti camici bianchi sosterranno il test di Medicina con la speranza di accedere e di poter iscriversi al corso di laurea desiderato.

Quest’anno le prove non si terranno nei padiglioni del Centro fieristico Le Ciminiere, ma presso alcuni edifici dell’Ateneo: lo scopo è evitare assembramenti, rispetto le misure di prevenzione e limitando ogni possibile rischio di contagio da Covid-19.

Trasporti: come raggiungere le sedi del test

In occasione dei test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria e di Professioni Sanitarie (8 settembre), la FCE – Ferrovia Circumetnea effettuerà il servizio navetta tra i parcheggi Milo-Santa Sofia e ritorno (con percorso da via Santa Sofia e senza entrare alla Cittadella universitaria), a partire dalle 7 e fino alle 16, con cadenza di 10 minuti. I viaggiatori dovranno essere muniti di titolo di viaggio FCE, acquistabile presso i parcheggi o già acquistato per l’accesso alla Metropolitana.

Questa la distribuzione dei candidati nelle varie sedi in base alla data di nascita: