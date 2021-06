Sicilia da oggi in zona bianca: cosa cambia e nuove regole

La Sicilia entra nella tanto agognata zona bianca. Cosa cambia e cosa resta immutato. Le raccomandazioni del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Anche per la Sicilia arriva, la tanto attesa, zona bianca. La zona bianca indica il livello minimo per l’emergenza coronavirus. Tra le regioni italiane, l’unica a non tingersi ancora di bianco è la Valle D’Aosta. I numeri fanno ben sperare, dopo nove mesi il numero delle vittime da Covid è adesso a zero.

Le raccomandazioni di Musumeci

Si prospetta dunque un’estate diversa per l’Isola, che l’anno scorso, faceva invece i conti con varie limitazioni dovute a zone arancioni o rosse. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ci tiene però a ricordare ai siciliani: “Questo raggiungimento non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro ‘zone rosse’. Che sia, quindi, un’estate da affrontare nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto“.

I vantaggi della zona bianca

Stop coprifuoco;

Nessun limite agli spostamenti;

Nessun limite per il numero di commensali ai tavoli nei bar e nei ristoranti all’aperto (al chiuso invece il limite è di sei persone al tavolo;

Feste nei locali con numero limitato di ospiti, in base alle caratteristiche del locale;

Apertura discoteche ma solo per servizio bar e ristorante;

Cosa non cambia rispetto alla zona gialla