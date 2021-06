Amazon Prime Day 2021: le offerte più vantaggiose

Amazon prime day nelle giornate del 21 e 22 giugno arriva con oltre 2 milioni di offerte in tutto il mondo. Ecco tutte le offerte più vantaggiose.

Oggi e domani, 21 e 22 giugno, arriva l’Amazon Prime Day. Per i clienti con abbonamento Prime, che godono di consegne illimitate gratuite e di servizi servizi come Amazon Prime Video, iniziano grandi offerte su prodotti di vario genere dai dispositivi elettronici, allo sport al design. Per chi vorrà diventare un cliente abbonato Amazon Prime, la piattaforma consente una prova gratuita di 30 giorni.

Amazon Prime day: offerte sconti

Tra le scontistiche più allettanti vi segnaliamo:

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro € 789.00

Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm) € 199.90

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente € 24.99

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni € 24.99

Kindle, ora con luce frontale integrata € 59.99

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″ Full HD TN € 469.00

Polaroid 9010 OneStep+ i-Type Fotocamera Istantanea € 95.99

Lifeprint stampante foto e video portatile 2×3, per dispositivi iOS € 58.99

Gli studenti possono accedere a tutte le super offerte di Amazon Prime Day 2021, scegliendo l’abbonamento Prime Student. Iscrivendosi a questo speciale programma per studenti universitari, si avranno 90 giorni gratuiti e poi si potrà decidere se confermare l’abbonamento al prezzo scontato di 18 euro anziché 36 euro.

ISCRIVITI A PRIME STUDENT

Monitoraggio sconti

Consigliamo di non perdere di vista gli sconti nella piattaforma. Le offerte, infatti, cambieranno e aumenteranno nel corso delle due giornate dedicate; per monitorarli è consigliabile scaricare l’app e per chi la possedesse già, basterà chiedere ad Alexa: “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”, il dispositivo vi informerà di tutte le scontistiche attive in quel momento.

Gli abbonamenti ai servizi di musica e lettura

Tra le opportunità di cui approfittare durante questo Prime Day, da non dimenticare i servizi Amazon, come: Amazon Music Unlimited, che è gratis per quattro mesi, quello ad Audible gratis per un mese, e Kindle Unlimited, gratis per 3 mesi, quest’ultimo offre un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook.

Cocktails Amazon Prime Day

Ma la vera chicca di questo Amazon prime day è la collaborazione con l’azienda NIO Cocktails. Per l’occasione, infatti, Amazon ha creato, con l’azienda italiana che crea cocktail già mixati, una box in edizione limitata composta da 4 drink ispirati al mondo Amazon Prime: Stream ‘n’ Sour Prime Video; Rhumba Amazon Music Prime, Game Sour; Prime Gaming e Booktail; Prime Reading.

