Amazon Prime day per studenti: come ricevere le offerte senza abbonamento

In arrivo l'Amazon Prime Day. Per usufruire delle offerte è necessario avere un abbonamento Prime. Vi è la possibilità di usufruire di una prova gratuita per tutti gli studenti universitari.

L’Amazon Prime day si avvicina. Quest’anno si svolgerà il 21 e il 22 giugno e saranno tantissimi gli sconti dedicati agli abbonati prime. Nello specifico, si tratta di due giorni di offerte su milioni di prodotti, spedizioni rapide e altro ancora.

Se non si possiede ancora un abbonamento ad Amazon Prime, non è possibile accedere alle offerte e promozioni previste col prime Day. Ma ci si può iscrivere al servizio Amazon Prime, usufruendo di una prova gratuita per poi scegliere se confermare l’abbonamento oppure disdirlo.

Amazon Prime Student: sconti per gli universitari

Oltre all’abbonamento Prime standard, gli studenti possono usufruire dello speciale programma dedicato agli universitari: Amazon Prime Student.

Prime Student è l’abbonamento Prime per gli studenti. Esso ha tutti i benefici di Amazon Prime, ma a metà prezzo: solo 18 euro all’anno. Usufruire del periodo di prova gratuita è molto semplice: una volta completata l’iscrizione, il periodo di prova di 90 giorni viene attivato automaticamente. Quali vantaggi offre?

Consegna in 1 giorno

Offerte lampo

Prime Video

Prime Music

Twitch Prime

Amazon Photos

Prime Reading

Per iscriversi, occorre inserire i propri dati: indirizzo e-mail dell’università, anno di laurea, metodo di pagamento e indirizzo di fatturazione.

Prime day e prova gratuita

Oltre al prezzo, ciò che rende Amazon Prime Student molto conveniente è il fatto di poterlo utilizzare gratuitamente per tre mesi per poi, eventualmente, disdire l’abbonamento. Usufruire del periodo di prova gratuita è molto semplice: una volta completata l’iscrizione, il periodo di prova di 90 giorni viene attivato automaticamente.

Questa possibilità è particolarmente utile se si vuole accedere alle offerte dell’Amazon Prime Day ma non si possiede ancora un abbonamento.

Amazon Prime Day: le offerte

Si tratta di due giorni di offerte imperdibili su elettronica, casa, cucina e molto altro. Per ottenere il massimo si consiglia di:

tenere d’occhio le offerte lampo;

cercare i simboli blu sul sito: il blu contraddistingue, infatti, le offerte Prime;

attivare le notifiche per restare sempre aggiornati.

