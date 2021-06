Fast Animals and Slow Kids in concerto: tappa a Catania

Parte il tour dei Fast Animals and Slow Kids, tappa anche in Sicilia. Nuova tappa anche nel catanese.

Luglio e agosto sono mesi importanti per i cantanti ed in gruppi musicale. Importanti tour ripartiranno, dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia da covid-19.

Il tour “Dammi più tempo, il tour artistico” dei Fast Animals and Slow Kids partirà il 25 giugno a Firenze, per poi passare da molte importanti città italiane. Ad esempio Vicenza, Arezzo, Paestum e tante altre. La novità consiste in una nuova tappa aggiunta in Sicilia, a Catania a Villa Bellini il 26 agosto 2021. Ad oggi, alcune tappe del tour risultano già sold out.