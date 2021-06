Meteo Sicilia, allerta arancione per ondate di calore

Meteo Sicilia con temperature ancora in aumento nel corso della prossima settimana. La Protezione civile dirama un avviso per allerta calore e rischio incendi.

L’estate non è ancora iniziata e il meteo Sicilia è già da caldo record. Nel weekend si toccheranno le temperature più alte e diverse province sfioreranno i 40 gradi, ma l’allerta comincia in tutta la regione già da domani. Il Dipartimento regionale di protezione civile, infatti, ha diramato un bollettino arancione per rischio incendi e ondate di calore su tutta l’Isola.

Previsioni meteo Sicilia: le indicazioni della Protezione civile

Nei prossimi giorni, sottolinea nel suo avviso la Protezione civile, un promontorio interciclonico dalla Tunisia si spingerà fino all’Europa centrale, portando condizioni meteo di tipo stabile e soleggiato in gran parte della Penisola, fatta eccezione per addensamenti di nubi locali nelle ore centrali della giornata.

Meteo Sicilia: le temperature del weekend

Per la giornata di domani, venerdì 18 giugno, le previsioni meteo Sicilia indicano un tempo stabile e assolato su tutta la regione. La massima percepita è in aumento nelle principali città, dove è più alto il rischio di ondate di calore.

Nel dettaglio, il meteo Catania indica la massima percepita compresa tra i 30 gradi di giovedì e i 33 gradi di venerdì. Caldo leggermente più clemente a Messina, dove la temperatura dei prossimi due giorni salirà da 28 a 29 gradi. Condizioni identiche a Catania, infine, per Palermo, dove la Protezione civile indica peraltro un rischio di primo livello, il più basso, per possibili ondate di calore.

Meteo Sicilia: le previsioni dei prossimi giorni

L’alta pressione sulla Sicilia continuerà anche nel corso della prossima settimana, con temperature in aumento su buona parte della regione.

Nel dettaglio, nel corso del fine settimana le temperature si alzeranno ulteriormente, raggiungendo anche i 37 gradi in alcune province, come in quella del Palermitano. Per quanto riguarda la situazione nel Catanese, infine, il meteo Catania indica per lunedì la giornata in cui si raggiungerà il picco di calore. La massima prevista, infatti, è di 38 gradi; un trend che rimarrà stabile ancora per qualche giorno della settimana successiva.