Assunzioni Ferrovie dello Stato: in arrivo circa 130mila posti di lavoro

Ferrovie dello Stato ha annunciato lo sblocco di diversi cantieri, grazie ai quali si potrà procedere all'assunzione di circa 130mila risorse professionali.

Migliaia di opportunità di lavoro in arrivo

Lo sblocco dei cantieri non soltanto servirà a potenziare la rete ferroviaria del Paese, ma contribuirà a creare migliaia di opportunità di lavoro. Infatti, sebbene le assunzioni non avverranno per presa diretta da Ferrovie dello Stato, i lavori di potenziamento della rete favoriranno l’impiego di diverse professionalità e unità di personale, dapprima per portare avanti e ultimare i cantieri e, in seguito, perché le nuove reti ferroviarie richiederanno l’impiego di altre migliaia di risorse professionali.

Si tratterà, dunque, di un’ottima possibilità per ovviare alla crisi economica e lavorativa causata dalla pandemia, risollevando il Pil del Paese. Le 130mila circa unità saranno richieste da ditte esterne a Ferrovie dello Stato, che saranno assunte in seguito allo sblocco dei cantieri.

Quali cantieri saranno sbloccati

Nello specifico, ha confermato Battisti, saranno sbloccati sette cantieri sparsi in tutta Italia. Tra questi, per esempio, si procederà al completamento della tratta ferroviaria Fiumefreddo-Letojanni in Sicilia e la Apice-Orsara tra Napoli e Bari.