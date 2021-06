Bonus asilo nido 2021, confermato contributo INPS: come fare domanda

Bonus asilo nido 2021: confermato il contributo erogato dall'INPS, avrà un tetto massimo di 3000 euro. Le info su come fare domanda.

Arriva la conferma del Bonus asilo nido per le famiglie con figli fino a 3 anni anche per il 2021. Sono aperte le domande per questa agevolazione che prevede l’erogazione di un contributo economico di massimo 3000 euro per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, o forme di assistenza domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie e quindi impossibilitati a frequentare l’asilo.

Il Bonus è gestito ed erogato dall’INPS che, con la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020 e il messaggio n. 802 del 24 febbraio 2021, ha fornito tutte le informazioni e indicazioni sul beneficio.

A chi spetta l’agevolazione

Il Bonus asilo nido è usufruibile da tutte le famiglie con figli fino a 3 anni, compiuti tra gennaio e agosto 2021, anche che siano adottati o in affidamento. Potrà essere richiesto dal genitore che sostiene l’effettivo pagamento delle rette scolastiche o che coabita con il minore o ha dimora nel suo stesso comune.

Entrambi i genitori possono richiedere il contributo, specificando le mensilità sostenute da ciascuno di essi, nel momento in cui a versare non sia sempre la stessa persona. Le famiglie con più figli potranno richiedere il contributo per tutti i minori, presentando singole richieste per ciascun figlio.

Tetto massimo e durata del contributo

Il Bonus asilo nido avrà un tetto massimo di 11 mensilità, con un importo che può variare da 1.500 a 3.000 euro e che è determinato in base all’ISEE minorenni in corso di validità.

ISEE fino a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna;

ISEE da 25.001 a 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna;

ISEE oltre 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 1.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 136,37 euro ciascuna.

Domanda bonus asilo nido 2021

La domanda per il Bonus asilo nido 2021 va effettuata in via telematica attraverso il portale web dell’INPS entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le famiglie che lo hanno richiesto lo scorso anno potranno utilizzare la domanda precompilata che appare nel sistema online INPS. Dovranno poi confermare i dati inseriti e specificare quali mensilità intendono richiedere nel 2021.