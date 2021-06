“Vaccino AstraZeneca fortemente raccomandato a over 60”: la decisione del Cts

Resa pubblica la decisione del Cts in merito al vaccino AstraZeneca: gli esperti raccomandano "fortemente" il siero ai soli over 60. Novità anche per le seconde dosi.

Il vaccino AstraZeneca è “fortemente” raccomandato per gli over 60: dopo tre giorni all’insegna di riunioni, è arrivato il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Di fatto, in seguito agli ultimi casi sospetti, il Ministero della Salute aveva richiesto una nuova analisi da parte degli esperti.

Inoltre, secondo le ultime indicazioni degli esperti, chi conta meno di sessant’anni ed ha già fatto la prima dose con il siero a vettore virale AstraZeneca dovrebbe fare la seconda con Pfizer o Moderna.

Le dichiarazioni

“Il Cts ha chiaramente raccomandato per le prime dosi di vaccinazione di riservare il vaccino di AZ per coloro che abbiano un’età uguale o superiore a 60 anni – ha dichiarato Franco Locatelli, coordinatore del Cts, nel corso della conferenza stampa di oggi – Per la fascia sotto i 60 anni c’è invece la raccomandazione per i vaccini a mRna”.