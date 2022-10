Covid Sicilia, contagi in aumento e a rischio over 60: il rapporto Dasoe

Casi di covid in aumento in Sicilia soprattutto tra gli over 60. Di seguito il rapporto Dasoe con i dati per provincia.

Secondo alcuni dati, nella settimana dal 3 al 9 ottobre, i casi di covid-19 sembrano aver preso nuovamente piede. Questa incidenza di nuovi casi positivi, secondo i dati del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione, è pari a 8857 cioè un +10,04 %, con un valore cumulativo di 184/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina con i seguenti dati (256/100.000 abitanti), a Siracusa (236/100.000) e a Catania (214/100.000). Le fasce che sembrano essere a rischio sono proprio di over 60, con nuovi ricoveri registrati.

A tal proposito infatti ricordiamo che dal 13 luglio 2022 è stata avviata la vaccinazione per la quarta dose agli over 60 con elevata fragilità purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).