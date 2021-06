Meteo Sicilia, ancora maltempo su parte dell’Isola: nuova allerta gialla

Maltempo in arrivo su parte della Sicilia: anche per oggi, la Protezione Civile ha diramato lo stato di preallerta gialla per più di metà dell'Isola.

In questo giugno, il maltempo non sembra voler lasciare l’Isola: dopo una giornata trascorsa interamente in fascia d’allerta gialla, anche per tutta la giornata di oggi, 11 giugno, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di rischio meteo-idrogeologico e idraulico ma, stavolta, solamente per una parte della Sicilia.

Per quanto riguarda il rischio idraulico nei bacini maggiori, invece, la Sicilia resterà “tinta di verde”, non entrando in fase di allerta.

Le zone dell’Isola interessate dalla pre-allerta gialla, così come spiegato dal bollettino, sono: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Cosa aspettarsi, dunque, dalla giornata di oggi, nelle zone interessate? Secondo le previsioni fornite dalla Protezione Civile, potrebbero verificarsi precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sui settori orientali e zone interne centrali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

La Protezione Civile, inoltre, avverte che “le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale”.

Livello d’attenzione alto e ombrelli in mano, dunque: nonostante il caldo e soleggiato inizio di giornata, il tempo potrebbe ben presto cambiare in alcune zone dell’Isola.