Ryanair, da Catania voli a meno di 10 euro: tutte le offerte

L'arrivo della stagione estiva è ormai prossimo e la voglia di viaggiare si fa sentire: Ryanair non rimane indietro e propone diverse offerte voli.

Con l’estate alle porte e con l’aumento del numero dei vaccinati, la voglia di viaggiare rimasta sedata in quest’ultimo anno e mezzo sta tornando a tantissimi. Che sia per rilassarsi, per svagarsi o anche per scoprire nuovi luoghi come si faceva liberamente fino a prima della pandemia, sono in molti a sentire la mancanza di un viaggio.

Ma le prime riaperture sono già inziate e Ryanair non ha deciso di rimanere indietro: infatti, guardando dal sito ufficiale della nota compagnia aerea low-cost, è possibile trovare moltissime offerte voli a meno di 10 euro da e per Catania. Inoltre, alcuni voli sono anche a meno di 9 euro, dando quindi una spinta in più a coloro i quali vogliono tornare a viaggiare senza spendere troppo. Ecco quali sono le principali offerte voli Ryanair.

Offerte voli da Catania a meno di 9 euro

Tra le offerte voli a meno di 9 euro, sono presenti diverse mete in Italia e all’estero. Per esempio, per andare ad Alghero è possibile prenotare a soli 4,99 euro, mentre a meno di 7 euro è possibile andare a Bologna, Milano o ancora Roma e Venezia.

Inoltre, a meno di 8 euro è possibile andare anche all’estero, per esempio Varsavia, o in Italia stessa. Le ultime mete all’interno del territorio italiano a meno di 9 euro sono Napoli, Perugia, Pisa e Torino.

Voli da Catania a meno di 10 euro

Tra le varie offerte voli Ryanair sono presenti diverse mete sia in Italia che all’estero. Per esempio, in Italia ci sono voli sia per il nord che per il sud del Paese: infatti si trovano delle offerte sia per Bari che per Milano – Bergamo.

Per quanto riguarda i voli per le mete estere a meno di 10 euro, sono presenti due destinazioni dell’Europa centrale e dell’est, quali Berlino – Brandeburgo in Germania e Kyiv in Ukraina.

Voli per Catania

Infine, tra le offerte voli ce ne sono anche alcune per Catania a meno di 10 euro. Tra queste è presente per esempio Milano – Malpensa, Roma – Fiumicino, Alghero e Bari, e ancora Bologna, Napoli, Pisa e Venezia – Marco Polo.

Sono presenti anche alcune offerte per Catania con voli a meno di 15 euro: ad esempio, Perugia e Cagliari o anche Milano – Bergamo.