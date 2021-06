Sicilia verso la “zona bianca”: quando e cosa cambia

Sicilia zona bianca quando? L'Isola potrebbe presto diventare bianca, ma qual è la situazione attuale e cosa cambierà? Ecco tutte le info in merito.

Sicilia zona bianca, quando? Dopo mesi davvero duri, la Sicilia potrebbe diventare zona bianca a partire dal 21 giugno, ma gli ostacoli da superare sono parecchi. Vediamo qual è la situazione, in base agli ultimi dati epidemiologici.

Sicilia zona bianca? La situazione

Grazie alla campagna vaccinale in Sicilia si è registrato un calo nei contagi, sono 47 ogni 100 mila abitanti (la media nazionale è attorno a 32). Tramite questo dato la Sicilia può puntare al cambio di colore, come tutta l’Italia tranne la Valle d’Aosta.

La Sicilia per diventare ufficialmente zona bianca deve mantenere un rapporto tra positivi e popolazione inferiore ai 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive. Dovrà essere in regola a due incontri con il monitoraggio della cabina di regia giorno 10 e giorno 17 giugno. La zona bianca è possibile, ma non è certa.

Salvo Scondotto, il presidente dell’associazione italiana di epidemiologia e coordinatore del Comitato tecnico scientifico regionale per l’emergenza Covid afferma che: “Il progressivo calo di incidenza dei nuovi contagi nell’ultima settimana è stato meno marcato rispetto alle precedenti, e la dinamica di riduzione dei casi, alla luce della tendenza non ancora consolidata, necessita quindi di particolare cautela sul piano del rispetto dei comportamenti individuali. A maggior ragione adesso, per non vanificare rapidamente i risultati raggiunti”.

Nel frattempo è in calo l’indice di contagio Rt in tutta Italia, è arrivato a 0,68, quindi un miglioramento rispetto ai 0,72 della scorsa settimana. Inoltre nel nuovo report si può notare un decremento dei contagi anche in Sicilia rispetto allo 0,76 di una settimana fa.

Zona bianca: cosa cambia

In zona bianca è permesso ogni tipo di spostamento. Inoltre, tutte le attività sono aperte e per quanto riguarda i ristoranti il numero di commensali all’aperto non ha limite. Al chiuso ci sarà un massimo di sei persone a tavolo.

Si aspettano, infine, novità dal Governo per l’eventuale riapertura delle discoteche. In generale, le uniche regole da rispettare in zona bianca sono: l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.