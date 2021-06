Coronavirus Sicilia, nuovo comune in zona rossa: ci sono anche 2 proroghe

In Sicilia ancora "zone rosse" e misure restrittive prorogate, nonostante il più generale calo di contagio. Ecco gli ultimi comuni coinvolti.

La Sicilia conta una nuovo Comune in semi-lockdown, uno in più. Da domani, 2 giugno, al prossimo 10 giugno entrerà in “zona rossa” Prizzi, in provincia di Palermo.

Il provvedimento si è risultato necessario, a fronte del considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

Proroghe e revoca

Con la stessa ordinanza, emanata dal Presidente di Regione Nello Musumeci, sono state disposte anche due proroghe. Restano valide almeno fino a giovedì 10 le attuali misure restrittive per Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Scordia nel Catanese.

Al contrario, il periodo di “zona rossa” per Lercara Friddi, sempre nel Palermitano, si concluderà in anticipo ovvero domani.