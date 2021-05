Scoperta grotta inesplorata sull’Etna: sarà dedicata a Battiato [FOTO]

L'Etna regala nuove scoperte. Altre grotte del gelo sono state rilevate dalle guide naturalistiche Dario e Paolo Teri lo scorso 27 maggio. Una delle grotte dedicata a Franco Battiato.

Dario e Paolo Teri, guide naturalistiche e maestri di sci del team EtnaExcursion.it, il 27 maggio annunciano, sui social, la loro incredibile scoperta con queste parole: “Anche quest’esplorazione se pur faticosa, ci ha ripagato. Abbiamo rilevato, almeno tre grotte, di notevole interesse.” Una delle grotte risulta essere, anche agli occhi degli esperti, piena di fascino, per via del vasto campo lavico in cui essa si trova.

Dario e Paolo, in onore della recente scomparsa dell’artista siciliano, Franco Battiato, hanno voluto dedicare a quest’ultimo la grotta, intitolandola: “Grotta di Gravità Permanente“, per via della presenza di ghiaccio e neve anche nel periodo estivo.

I fratelli Teri hanno infatti scoperto delle grotte similari alla più famosa “grotta del gelo”, grotte in cui il ghiaccio è perenne. Le grotte in questione si troverebbero a 2250mt d’altezza, sulle lave del 1975, con un pozzo verticale di 10 m, da discendere sono con attrezzatura tecnica adeguata.

Gli altri due ingrottamenti, non segnalati precedentemente, sono stati scoperti sulle lave del 1764/5. Di questi, attendiamo le foto, non ancora pubblicate da Dario e Paolo Teri, che ci promettono, che a breve, renderanno note anche queste.