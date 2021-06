Coronavirus Sicilia, nuova zona rossa e una revoca: i comuni interessati

Coronavirus Sicilia, scattata nuova zona rossa in Sicilia. Firmata l'ordinanza da Nello Musumeci per evitare l'espandersi dei contagi.

Nonostante il passaggio in zona gialla della Sicilia, le zone rosse non mancano. Infatti, l’aumento dei positivi al covid-19 fa scattare una nuova zona rossa in Sicilia in un piccolo comune, si tratta di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp territoriale e sentito il sindaco, con un’ordinanza che avrà efficacia da mercoledì 2 a giovedì 10 giugno compreso.

Inoltre, il Presidente della Regione ha reso nota l’ordinanza che vede la revoca dalla zona rossa per Riesi, comune in provincia di Caltanissetta, con tre giorni di anticipo.