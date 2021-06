Coronavirus Sicilia, oggi +258 nuovi positivi: i dati di Catania

Coronavirus Sicilia: la regione ha comunicato all'Istituto Superiore di Sanità gli ultimi dati in merito all'epidemia nell'Isola. Vediamo il bollettino di oggi.

Coronavirus Sicilia: dopo gli oltre 700 casi del weekend, la Sicilia sembra vedere allontanarsi la zona bianca. Nonostante i contagi siano calati nelle ultime settimane, infatti, sembra che l‘Isola non abbia ancora i numeri per una (quasi) totale libertà. Nel frattempo, in questi giorni ci saranno nuove aperture, che potrebbero dare nuova spinta a tutto il territorio. Ma quali sono gli ultimi aggiornamenti sul fronte Covid? Vediamo il bollettino del Ministero della Salute.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi 31 maggio

Stando ai dati comunicati all’Istituto Superiore di Sanita dalla Regione Siciliana, oggi i nuovi positivi in Sicilia sono + 258, per un totale di 225.809 positivi dall’inizio della pandemia. L’incremento di attuali positivi è di 49 per un totale di 9.932 attuali positivi in tutto il territorio.

Si registrano oggi 8 decessi per un totale di 5.827 dall’inizio della pandemia. Buono, come sempre, il numero dei guariti, che oggi ammonta a 201. Vediamo ora i casi provincia per provincia.

Coronavirus Catania e altre province