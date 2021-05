Covid Sicilia, oltre 700 positivi nel weekend: Catania prima per contagi

Numero di contagi ancora alto in Sicilia: più di 700 nuovi casi registrati tra sabato e domenica. Cala, però, il numero di ricoveri.

La situazione Covid in Sicilia migliora ma la Regione è ancora terza in Italia per numero di casi giornalieri. Nel weekend, infatti, l’Isola ha registrato 733 nuovi casi. Questo dato indica un rallentamento nella discesa dei contagi. In particolare, è la città di Catania che più di tutte pesa sull’incidenza dei casi giornalieri.

Il calo dei contagi era arrivato,infatti, fino al -32% nelle settimane precedenti ma negli ultimi 7 giorni la discesa è stata soltanto del 6%. Con questi dati, l’obiettivo zona bianca sembra essere ancora lontano.

Nello specifico, il bollettino di sabato 29 maggio riporta 385 nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, su 15.094 tamponi effettuati. 7 le vittime. Ancora una volta Catania è il primo posto con 169 casi, seguita da Palermo (54), Messina (38), Siracusa (37),Ragusa (30), Agrigento (27), Enna (13), Trapani (10), Caltanissetta (7).

Sulla base del bollettino di domenica 30 maggio, invece, il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia è di 348 su 15.841 tamponi processati. L’incidenza è, quindi, del 2,2%. I guariti sono 448. 5 le vittime. Negli ospedali i ricoverati sono 549, 25 in meno rispetto a sabato, quelli nelle terapie intensive sono 65, 7 in meno rispetto al bollettino precedente.

La città più colpita è Catania con 124 nuovi casi, a seguire troviamo Palermo con 53 nuovi casi, Messina con 44, Ragusa con 41, Agrigento con 34, Siracusa con 29, Caltanissetta con 12, Trapani con 11, nessun nuovo caso, invece, a Enna.