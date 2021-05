Sicilia, frenata sui vaccini: apertura agli under 40 rischia di slittare

Rallentamenti in Sicilia sulla somministrazione dei vaccini. L'apertura alla fascia degli under 40, annunciata da Figliuolo, potrebbe iniziare dopo il 3 giugno: ecco perché.

Da giovedì 3 giugno in tutta Italia vi sarà il via libera al vaccino per tutte le fasce di popolazione a partire dai 16 anni. Ad annunciarlo, una circolare del commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

Tuttavia, per gli under 40 potrebbero esserci delle variazioni: la campagna vaccinale potrebbe iniziare dopo il 3 giugno.

La scelta sarebbe stata dipesa dalla Regione, quest’ultima bisognosa di certezza. Prima di far partire la campagna vaccinale, infatti, la Regione vorrebbe avere la sicurezza che siano disponibili a giugno gli oltre due milioni di dosi promesse per l’Isola dal generale Figliuolo; per tale ragione non si esclude uno slittamento che potrebbe prolungarsi per qualche giorno. Fino a ieri gli elenchi degli aventi diritto non erano ancora stati forniti a Poste Italiane.

Inoltre, ieri gli hub siciliani hanno ricevuto 76.100 dosi (29.600 di Moderna e 46.500 di Johnson&Johnson) mentre altre 168 mila di Pfizer dovrebbero essere distribuite mercoledì prossimo. In particolare, a scarseggiare sono soprattutto le dosi del vaccino AstraZeneca, con 40 mila dosi chiuse nei frigoriferi. Per quanto riguarda il residuo di Pfizer, invece, esso è di 96 mila dosi con una somministrazione al 95 per cento.