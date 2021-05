Vaccino Pfizer anche a 12-15 anni: arriva l’ok dell’Ema

Vaccino Pfizer anche ai 12-15enni, il primo a essere approvato dall'Ema per questa fascia d'età. Ecco come può avvenire la somministrazione.

Figliuolo aveva annunciato l’ok dell’Ema entro la prossima settimana, ma l’Agenzia europea del farmaco lo anticipa. Il vaccino Pfizer-BioNTech verrà approvato anche per la fascia dai 12 ai 16 anni. Lo spiega Marco Cavaleri, responsabile all’Ema dei Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19.

Le dosi saranno due, con seconda dose somministrata a distanza di 21 giorni dalla prima. “La risposta del vaccino nei 12-15enni è come quella degli adulti o migliore“, spiega l’Ema. Il vaccino Pfizer è il primo approvato per questa fascia di età in Europa.

Si tratta di una decisione importante, che arriva nella stessa giornata in cui è stata annunciata l’apertura dei vaccini a tutte le fasce d’età da parte del commissario Figliuolo. Il via avverrà dalla settimana prossima, ma si attende la pubblicazione ufficiale della circolare per capire se anche quest’ultima decisione dell’Ema verrà recepita sin da subito e se i 12-15enni rientreranno quindi tra le categorie prenotabili.