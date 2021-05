Giornate FAI in Sicilia, c’è l’ok in zona gialla: alla riscoperta dei luoghi della bellezza

Riprendono le giornate FAI di Primavera in Sicilia: grande segnale di riapertura alla scoperta delle meraviglie culturali e paesaggistiche circostanti

In Sicilia tornano le Giornate FAI di Primavera. Via libera, a partire dal 5 e dal 6 giugno, per la manifestazione di punta del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, diventata un importante appuntamento per i tantissimi siciliani che vogliano ammirare le meraviglie dei luoghi circostanti.

Le Giornate di Primavera 2021 rappresentano un altro importante passo per la riapertura, che pone al centro della vita del Paese i beni culturali. Queste si terranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Il FAI Sicilia riprende dopo l’interruzione causata dall’ingresso della Sicilia in zona arancine, che ha visto lo stop dell’evento il 15 e 16 maggio.

Quella attuale sarà la 29esima edizione della più grande manifestazione dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia, andando alla scoperta di luoghi poco conosciuti o accessibili in via eccezionale. Quelli aperti in Sicilia e le modalità di partecipazione all’evento saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Palermo, a Palazzo d’Orleans, venerdì 28 maggio, alle 9:30.