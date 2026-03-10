Ritornano le tanto attese Giornate Fai di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire i tesori nascosti della Sicilia. Molti tesori nascosti in Sicilia aprono le porte ai cittadini e ai numerosi turisti.

L’iniziativa, giunta alla sua 34ª edizione, coinvolge quest’anno 780 luoghi in 400 città italiane. Dal 1993 al 2025, grazie al Fondo Ambiente Italiano (FAI) e all’impegno dei volontari e degli “apprendisti ciceroni”, studenti delle scuole secondarie formati come guide, sono stati riscoperti quasi 17.000 luoghi, visitati da oltre 13 milioni e mezzo di italiani.

I luoghi da visitare a Catania e dintorni

Per le giornate FAI a Catania si potranno visitare il Criptoportico della Villa Bellini, recentemente riaperto, il Palazzo Arcivescovile con saloni e terrazze, l’ex Villa Bonajuto, oggi sede Fineco, e il Palazzo delle Finanze in piazza Teatro Massimo.

Ad Acireale aprono le porte il Palazzo Martino Fiorini, con i suoi affreschi pompeiani, il Seminario Vescovile e la Chiesa di Santa Maria del Suffragio. A Piedimonte Etneo sarà possibile visitare Palazzo Voces, splendido esempio di architettura neoclassica con interni affrescati da Giuseppe Sciuti, mentre a Giarre apre Villa Fiamingo. A Misterbianco sarà accessibile la Chiesa di Campanarazzu, sepolta dalla lava. In altre province, il patrimonio siciliano si svela con aperture straordinarie: a Ragusa il Palazzo Arezzo Trifiletti, a Comiso il Castello dei Naselli D’Aragona, e a Modica la Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore.

Clicca qui per scoprire tutti i luoghi che si potranno visitare in Sicilia.

I costi per ottenere la tessera

Per l’edizione 2026 delle Giornate FAI di Primavera sarà possibile richiedere la tessera speciale, che permette di saltare le code e di partecipare a visite esclusive dedicate ai soci. Il costo varia a seconda della tipologia di partecipante: 39 euro per un adulto, 60 euro per una coppia, 66 euro per una famiglia con due adulti e bambini e 45 euro per una famiglia con un adulto e bambini. I giovani fino a 30 anni potranno usufruire della tessera a 20 euro.