“Sussurri del tempo: itinerari tra memoria, bellezza e nobiltà” è il tema scelto per le Giornate FAI d’autunno 2025, che si terranno sabato 11 e domenica 12 ottobre in vari luoghi di Catania e della sua provincia.

Questa edizione speciale celebra il cinquantesimo anniversario dalla nascita del FAI e si preannuncia come un fine settimana dedicato alla scoperta e riscoperta di tesori storici, artistici e paesaggistici, spesso poco noti ma di grande valore. A tal proposito, l’assessore Massimo Pesce ha comunicato che, in occasione dell’evento, saranno aperte al pubblico alcune aree straordinarie, tra cui una sezione mai visitata prima della Villa Bellini, che comprende il criptoportico recentemente reso accessibile.

Tra le novità c’è anche il Boschetto della Plaja, recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione. All’interno del Boschetto saranno presenti anche gli operatori delle unità cinofile e della squadra a cavallo della Polizia di Stato, che avranno modo di mostrare ai visitatori le loro attività e spiegare le tecniche di addestramento utilizzate.

“Siamo certi della riuscita delle Giornate FAI d’autunno – ha aggiunto Pesce – con la partecipazione di migliaia di catanesi che potranno scoprire e ammirare luoghi spesso ignorati. Sarà un’ulteriore prova a sostegno della candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura.”

I luoghi da vedere a Catania

Tra i luoghi da vedere a Catania figurano:

Casa del Mutilato,

Palazzo Scuderi,

Teatro Massimo Bellini,

Criptoportico e Giardino Bellini,

Boschetto Plaia,

Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Cliccando su questo link saranno presenti tutti i luoghi da poter visitare in Sicilia.

I costi della tessera FAI

Chiunque potrà accedere diventare membro FAI e accedere gratuitamente ai luoghi del cuore in tutta Italia. Tra le varie opzioni di accreditamento figurano: