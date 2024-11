Da lunedì 18 a sabato 23 novembre tornano le “Giornate FAI per le Scuole“, alla loro tredicesima edizione, svolte con in Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, della Regione Sicilia, di tutte le Regioni e delle Province Autonome italiane, con il contributo della Fondazione CARICAL; RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

L’iniziativa “Giornate FAI per le Scuole”

Ogni anno, da tredici anni, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – organizza questa manifestazione, dedicata interamente alle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti nella valorizzazione del territorio del nostro Paese. L’iniziativa, infatti, si rivolge a studenti e studentesse che si recheranno in visita nei luoghi e nei beni aperti grazie al FAI, accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, a loro volta studenti, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti.

Le classi “Amiche FAI” vivranno un’esperienza unica: visitando palazzi, parchi, giardini storici, e scoprendo chiese e monumenti, si immergeranno nella storia del loro territorio. Attraverso quest’esperienza formativa vissuta in prima persona, avranno modo di conoscere più da vicino i grandi capolavori e i particolari, più o meno piccoli, che rendono unico il patrimonio artistico e culturale dell’Italia. L’obiettivo è quello di rendere gli studenti i protagonisti di un’iniziativa formativa e soddisfacente, alimentando in loro la sete di conoscenza e il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti.

Le aperture a Catania e provincia

A Catania l’iniziativa interesserà la Città della scienza, che sorge nell’antica zona industriale etnea. L’immobile ha una superficie di 2000 mq al chiuso e circa 700 mq all’aperto, con un ampio cortile e una ciminiera ristrutturata e messa in sicurezza. Nell’edificio sono conservate opere d’arte contemporanea e si trova anche un kid corner con caffetteria, zona giochi e libri. Le visite saranno svolte a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Istruzione Superiore G.B. Vaccarini di Catania.

A Caltagirone, sarà possibile visitare Palazzo dell’Aquila, nel centro storico della città. L’edificio ha una facciata in stile rinascimentale e uno scalone monumentale di ispirazione neoclassica, mentre la facciata posteriore rispecchia lo stile Liberty. Il risultato è un edificio monumentale dallo stile eclettico. Le visite saranno svolte a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore Majorana – Arcoleo di Caltagirone.

A Bronte sarà aperta la Chiesa di San Vito, che si trova nella parte più alta della città, e adiacente ad essa vi è il Convento di San Vito, costruito per l’Ordine Francescano. L’edificio risulta assai semplice: si compone di un’aula a navata unica, con ingresso sopraelevato e scala in pietra lavica. Le visite saranno svolte a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto IISS B. Radice di Bronte.