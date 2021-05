Meteo Sicilia, esplode l’estate: a Catania picchi fino a 32 gradi

In arrivo anticiclone africano in Sicilia: a Catania picchi fino a 32 gradi. Di seguito tutte le previsioni per il weekend ormai alle porte.

L’estate è alle porte, e con l’ingresso della Sicilia in zona gialla sembrerebbe essere positivo per gli abitanti dell’isola. A Catania, sono in arrivo vere e proprie giornate estive con picchi fino a 32 gradi nella giornata di domenica 23 maggio. Inoltre, come annuncia il meteo.it, nella settimana avvenire ci sarà il caldo africano.

Le previsioni per il weekend

Le giornate di sole previste per sabato e domenica sono dovute all‘anticiclone africano in arrivo. In particolare, da domenica l’alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà la sua risalita verso la penisola e influenzerà il Sud Italia. Nella giornata di sabato, a Catania, è previsto tempo sereno con una minima di 13 gradi, durante le prime ore del mattino, ed una massima di 28 gradi che si registreranno dalle ore 14 alle ore 17.

Nella giornata di domenica, invece, le temperature oscilleranno tra i 15 ed i 32 gradi. Il picco di caldo si avrà nelle prime ore pomeridiane con una massima di 32 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli con raffiche di 15 km/h.