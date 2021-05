Coronavirus Sicilia, via libera ai vaccini per studenti maturandi

Il presidente ello Musumeci ha firmato un'ordinanza che prevede il via libera per la somministrazione del vaccino anti-covid agli studenti che faranno esami di maturità.

L’ordinanza appena firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci, prevede il via libera alle vaccinazioni, in Sicilia, per gli studenti maturandi. Ciò sarà possibile in vista dell’inizio degli esami di maturità negli istituti secondari di secondo grado.

Le vaccinazioni avverranno a partire dal 26 maggio su base volontaria e senza prenotazione. Inoltre, i vaccini che saranno somministrati saranno il Johnson per tutti coloro che sono maggiorenni e il Pfizer per gli studenti minorenni. In mancanza di dosi di Johnson il vaccino che sarà inoculato ai maggiorenni sarà l’AstraZeneca.