Coronavirus Sicilia, il bollettino: Catania provincia con più casi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi indica Catania come provincia con più contagi nell'Isola, ma calano i ricoveri e aumentano i guariti.

Coronavirus in Sicilia di nuovo in risalita, ma con numeri stabili rispetto a ieri. Nell’ultimo bollettino, pubblicato pochi minuti fa dalla protezione civile, si registrano 479 nuovi contagi su 26.335 casi. Ieri ne sono stati registrati poco più di 400 su circa 17mila tamponi. Malgrado il numero relativamente basso, la Sicilia è la terza regione col numero più alto di contagi, dietro a Lombardia (847) e Campania (705). In tutto, in Italia si registrano 5.218 nuovi casi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

I casi di Coronavirus Sicilia registrati oggi non impattano sul numero di attuali positivi, in costante diminuzione. Al momento sono 14.015, con un decremento di 998 positivi. Anche la situazione negli ospedali è in miglioramento. Allo stato attuale ci sono 679 pazienti ricoverati (-25) e 99 in terapia intensiva. Solo 5, invece, i nuovi ingressi di oggi.

Oltre alla situazione negli ospedali, in Sicilia si registra un altro boom di guariti: +1.480 in tutto. Ci sono, tuttavia, ancora 11 decessi, che portano il totale a 5.720.

Coronavirus Catania e altre provincia

Il bollettino Coronavirus a Catania indica la zona etnea come quella con più casi, mentre Palermo scende al di sotto dei 100 positivi giornalieri. Di seguito i dati provincia per provincia, tra parentesi il numero dei nuovi casi.