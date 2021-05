Coronavirus Sicilia, nuovo comune entra in zona rossa

Il Coronavirus in Sicilia torna, lentamente, sui suoi passi: la situazione non è però uguale su tutta l'Isola. Per questo motivo, è stata istituita una nuova zona rossa.

La Sicilia si trova ormai a pochissimi passi da quello che sarà un sempre più probabile passaggio in una fascia minore di rischio: l’ambitissima, da ormai due mesi, zona gialla. Ma la situazione, sfortunatamente, non è uguale in tutti i territori dell’Isola: a causa dell’aumento esponenziale dei nuovi contagi giornalieri, un comune siciliano è stato posizionato nella fascia di rischio più alta, divenendo zona rossa.

Si tratta del comune di Vicari, in provincia di Palermo. Con un’ordinanza firmata in queste ore dal presidente della Regione Nello Musumeci, la città viene dichiarata zona rossa da oggi, 11 maggio, fino al prossimo 19 maggio 2021. Si ricordi che la zona rossa equivale ad uno stato di lockdown: tra le misure previste, saranno aperti i negozi di prima necessità, e si potrà uscire di casa solamente per motivi di necessità, lavoro o salute.

Se i dati lo permetteranno, poi, l’ordinanza sarà poi revocata. Una situazione simile, con un largo anticipo (ben 48 ore prima), si è verificata nel comune di Santa Caterina Villarmosa, situato in provincia di Caltanissetta: nella stessa ordinanza che ha dichiarato Vicari zona rossa, infatti, è stata revocato anticipatamente lo stato di massima emergenza, permettendo al comune nisseno di tornare ad assimilarsi alla zona arancione dell’Isola.