Aeroporto Catania, si vola per la Romania: Wizz Air annuncia nuova tratta

La compagnia aerea low-cost ungherese ha annunciato una nuova tratta che collegherà più agevolmente la Sicilia alla Romania: di seguito, i dettagli.

L’estate è alle porte e il “Green Pass” per spostarsi in tutta l’Europa è in arrivo. Nel frattempo, una tra le compagnie low cost più note, ovvero Wizz Air, ha comunicato l’attivazione di svariate nuove. Un nuovo collegamento, poi, riguarderà da vicino la Sicilia e collegherà più agevolmente, nello specifico, Catania e Cluj-Napoca, in Romania: l’annuncio è arrivato nelle scorse ore.

Wizz Air: le regole di sicurezza

La compagnia aerea, a causa della pandemia ha implementato già da tempo svariate misure di sicurezza per evitare l’espandersi dell’epidemia da coronavirus.

Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l’equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l’equipaggio deve anche indossare i guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il programma di pulizia giornaliera di WIZZ, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.