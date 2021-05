Vaccini, in Sicilia da oggi prenotazioni per over 50: come fare

In Sicilia, nelle prossime ore, si darà il via alle prenotazioni riservate agli over 50 e necessarie per ricevere la propria dose di vaccino anti-Covid. Di seguito alcune informazioni utili.

Da oggi, 6 maggio 2021, si aprono ufficialmente le prenotazioni per i vaccini anti-covid per gli over 50 (nati dal 1962 al 1971) in Sicilia. Già da ieri, sono emerse informazioni a riguardo. Va esplicitato che si darà ufficialmente il via alle prenotazioni in serata, alle ore 20. L’ordinanza è stata firmata ieri sera dal Presidente della Regione Nello Musumeci, secondo cui gli ultracinquantenni, senza patologie, potranno vaccinarsi con il vaccino AstraZeneca.

Come prenotare il vaccino

Sarà possibile prenotare il vaccino in numerosi modi. Sono previsti, di fatto:

appuntamento tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it;

chiamata al call center dedicato al numero verde 800.009.966 , attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20;

, attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20; prenotazione via SMS al numero 339.9903947;

al numero 339.9903947; prenotazione attraverso i 687 sportelli ATM Postamat;

Postamat; prenotazione tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

In fase di prenotazione sarà necessario inserire il codice fiscale, la tessera sanitaria e il numero di telefono.

Prenotazione tramite poste italiane

La prenotazione tramite Poste Italiane potrà essere effettuata tramite sportelli ATM o tramite i portalettere. Chi dovesse riscontrare problemi può contattare il numero verde al 800.009.966.

Una volta effettuate le prenotazioni, le somministrazioni del vaccino anti-covid avranno inizio a partire da giovedì 13 maggio 2021.