Meteo 25 aprile, torna la primavera dopo il maltempo

Meteo 25 aprile in Sicilia. Le previsioni del weekend, per la Festa della Liberazione e nell'Isola segnano maltempo prima e ritorno della primavera poi.

Le previsioni meteo 25 aprile segnano il ritorno del bel tempo su tutta la regione, dopo una settimana condizionata da piogge e nuvole. Il meteo Sicilia dei prossimi giorni, infatti, indica ancora tempo incerto per domani, cui seguirà un rialzo delle temperature e cielo sereno praticamente ovunque.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Per domani, 24 aprile, il Dipartimento di protezione civile ha diramato un bollettino di preallerta gialla su diversi quadranti della Sicilia orientale e settentrionale. In particolare, è prevista la possibilità di piogge e locali temporali sulle province di Catania, Messina, Enna e su parte della provincia di Palermo.

Sul resto della Sicilia prevista una giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso e temperature variabili, con massime comprese tra i 21 e i 12 gradi e minime non inferiori ai 6 gradi nelle zone interne. Diversa la situazione per la giornata di domenica.

Meteo 25 aprile in Sicilia

Situazione completamente diversa per la giornata di domenica, coincidente con la Festa della Liberazione. Il ponte col giorno festivo è saltato a causa del calendario avverso e la situazione sanitaria non consentirà grandi scampagnate, tipiche di questo periodo in tempi pre-pandemici. Tuttavia, sarà comunque possibile godere di una piacevole giornata all’aperto nel rispetto delle regole anti-contagio.

Il meteo 25 aprile in Sicilia, infatti, indica cielo sereno ovunque e temperature in rialzo. Durante le ore diurne, le massime arriveranno in alcune zone anche fino a 24 gradi e, in generale, non saranno inferiori ai 19 gradi, come riportato dal sito ilmeteo.it.

Il bel tempo dovrebbe continuare anche nelle giornate successive. Il meteo Sicilia, infatti, indica anche per la giornata di lunedì 26 cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Isola. Malgrado la regione sia ancora in zona arancione, dunque, sarà possibile godere almeno del tanto atteso ritorno della primavera, dopo una settimana all’insegna del maltempo e da temperature autunnali, se non propriamente invernali.