Coronavirus Sicilia, boom di casi a Catania: +517 positivi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi segna un boom di contagi in provincia di Catania. I dati nazionali, nella regione e per singola provincia.

Salgono ancora i casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino di oggi, 21 aprile, riporta 1.288 casi su 29.049 tamponi processati (ieri il totale era di 1.148 su 25.779 tamponi). La Sicilia rimane così tra le regioni con il numero più alto di positivi: terza dietro Lombardia (2.095) e Campania (1.881). In totale, oggi si registrano 13.844 casi.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Gli attuali positivi del bollettino Coronavirus Sicilia di oggi sono 25.188 (ieri 24.899). In diminuzione i nuovi ingressi negli ospedali, 10 in tutto (-5), ma aumentano sia i ricoveri, saliti a 1.274 (+19) sia i malati in terapia intensiva, 182 (+2).

Oggi il bollettino registra un aumento di 10 decessi, che porta il totale a 5.218. Notizie positive, infine, dal numero di guariti, passato da 167.683 a 168.672, quasi 1.000 in più in un giorno.

Coronavirus Catania e altre province

Il bollettino di oggi vede un notevole aumento di casi nella provincia di Catania, che supera nettamente Palermo per incremento di positivi. Di seguito, l’elenco complessivo.