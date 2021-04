Bandiera Verde 2021: ci sono già tre spiagge siciliane tra le premiate

Anche se non è ancora stata resa pubblicata la lista completa, ci sono già tre spiagge siciliane tra quelle che hanno ottenuto la Bandiera Verde 2021.

La stagione estiva è alle porte seppur tra dubbi e incertezze. La speranza di molte famiglie è quella di poter trascorrere le proprie vacanze in sicurezza. I bambini, in primis, sono amanti del mare e dei castelli di sabbia. Ogni anno una squadra di esperti costituita da pediatri selezione le spiagge a misura di bambino e gli conferisce la cosiddetta “Bandiera Verde“. Questo riconoscimento è nato dall’idea del dott. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria alla Libera Università Ludes di Malta, nel 2008.

L’elenco ufficiale di tutte le spiagge proclamate “Bandiera verde 2021” sarà pubblicato in estate, durante la cerimonia ufficiale, che si terrà il 10 luglio a Alba Adriatica. Ma sono già spuntati i primi nomi e tra queste tre spiagge siciliane hanno ottenuto il prestigioso premio: Noto, Sampieri e Tonnarella. Noto è stata, dunque riconfermata, con la Riserva naturale di Vendicari e a distanza di un anno, come spiaggia sicura per i bambini. Ma i riflettori sono accessi su Sampieri, frazione di Scicli, spiaggia già consacrata dalla fiction “Il commissario Montalbano”.

Il pediatra è fiducioso sull’avvio della stagione balneare: “Credo proprio che il mare potrà dunque essere fatto in sicurezza – ha dichiarato Farnetani-. Gli assembramenti magari li fanno gli adolescenti o gli adulti. Ai bimbi invece non interessa la movida, a loro interessa stare in spiaggia, vicino all’acqua e questo garantisce anche un minor contagio”.