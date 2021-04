Sicilia zona rossa? L’Isola rischia di nuovo: le ultime notizie sui contagi

Sicilia zona rossa? L'Isola rischia di nuovo di cambiare colore dopo gli ultimi dati sui contagi che sono aumentati. Nel frattempo, Musumeci apre le vaccinazioni senza prenotazioni.

I contagi continuano ad aumentare in Sicilia e si diffondono a macchia d’olio. Le province più colpite sono Palermo (+514), Catania (+321) e Agrigento (+141), per un totale regionale che arriva a quota 1.384 nuovi positivi registrati nella giornata di ieri. I comuni dichiarati zona rossa continuano ad aumentare: il governatore Musumeci ha chiuso altri due nuovi comuni nell’agrigentino, Canicattì e Favara.

In queste ore l’isola vive con l’ombra di una probabile zona rossa a livello regionale. Si aspetta, dunque, venerdì, giorno in cui settimanalmente vengono riviste le zone in base al loro indice Rt, anche se i dati non potranno che confermare il blocco per la Sicilia.

In questo modo la Sicilia si piazza terza a livello nazionale nella curva dei contagi, dopo Lombardia e Campania. Inoltre la campagna di vaccinazione ha subito una notevole frenata negli scorsi giorni, soprattutto nella regione siciliana. Il caso AstraZeneca non è ancora chiuso per l’opinione pubblica e molti siciliani rifiutano di prenotarsi, come ha dichiarato lo stesso Musumeci che ha disposto tre giornate di vaccinazione senza prenotazione. Questa strategia potrebbe far cambiare idea ai siciliani e velocizzare la campagna di vaccinazione.