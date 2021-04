Coronavirus Sicilia, zona rossa in due Comuni e proroga per altri due

Coronavirus Sicilia, zona rossa per altri due Comuni. Tramite l'ordinanza, inoltre, Musumeci ha prorogato le zone rosse di due paesi nel Siracusano.

Coronavirus Sicilia. In un’Isola con contagi in ascesa, scattano a livello locale altri comuni in zona rossa. Si tratta, stavolta, di Canicattì e Favara. Le due città, entrambe in provincia di Agrigento, finiscono in “lockdown” tramite un’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci. I Comuni si aggiungono a una lunga lista di città in zona rossa.

Nei due Comuni rimarranno chiusi i negozi, le scuole saranno aperte per le lezioni in presenza solo alla prima media e sarà vietato spostasi tranne che per motivi di salute, lavoro o necessità. Il provvedimento è stato adottato sulla base dei dati forniti dalle ASP e in considerazione delle richieste arrivate dai sindaci. Le restrizioni entreranno in vigore da giovedì 15 aprile e rimarranno in vigore fino a mercoledì 28 aprile.

Con la stessa ordinanza, viene prorogata la zona rossa anche nei Comuni di Rosolini e Solarino, nel Siracusano, fino al 22 aprile.