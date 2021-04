Estate 2021: le Isole Eolie puntano a diventare Covid free

Partono le vaccinazioni in tutte le Isole Eolie, che con i numeri registrati sperano e puntano a diventare Covid Free per la stagione estiva alle porte.

Le isole Eolie sono ogni anno meta turistica privilegiata nel nostro territorio. Per tale motivo Marco Giorgianni, sindaco di Lipari, ha annunciato che il suo obiettivo è quello di far diventare l’isola Covid free per l’estate.

Le previsioni sono assolutamente possibili dato che il piano vaccinale nell’isola procede molto bene. Si contano infatti già 2500 persone vaccinate, di cui 1800 per la prima dose e 700 per il richiamo e i positivi sono scesi all’irrisorio numero di 16 con un solo caso di ricovero a Messina.

Nel mentre, come previsto dal Governo, è stata definita la campagna vaccinale in tutte le isole minori. Come dice il sindaco Giorgianni: “Grazie all’intesa tra l’Assessorato Regionale alla Salute e l’Asp di Messina e con il supporto del Comune di Lipari prende avvio nel nostro territorio la campagna vaccinale anti Covid -19 per gli abitanti delle isole minori. A partire da lunedì 12 aprile e sino a giovedì 22 aprile sarà possibile effettuare la prenotazione per ricevere il vaccino, registrandosi sul sito istituzionale del Comune di Lipari “.

Si potrà compilare un modulo, inserendo i propri dati e contatti per ricevere successivamente un numero di prenotazione dall’Asp, la quale si impegnerà a informare l’utente su luogo, data e ora della vaccinazione. Le vaccinazioni seguiranno l’ordine di prenotazione.

La vaccinazione verrà effettuata in ciascuna isola del Comune (quindi anche Stromboli, Vulcano, Panarea, Filicudi e Alicudi) e non sarà dunque necessario lo spostamento obbligato nella maggiore delle isole, Lipari. L’accesso alla prenotazione del vaccino è aperta a tutti i cittadini residenti a partire dai 18 anni di età, per tutti coloro che sono domiciliati presso una delle isole del Comune di Lipari, e per tutti i proprietari di casa sul territorio insieme ai componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare.