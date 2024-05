Eolie, disastro dei collegamenti marittimi: tratte cancellate e scali omessi

Disagi nei collegamenti Sicilia-Eolie, omissioni e tratte cancellate. Federalberghi stigmatizza nuovamente la questione.

“Ogni qual volta le previsioni, a volte allarmistiche e non sempre del tutto giustificate, iniziano a volgere al brutto, si semina il timore di non viaggiare e veniamo puntualmente sollecitati con lamentele e preoccupazioni che provengono dai nostri associati, dai tour operator, dai commercianti o da semplici cittadini –, dichiara Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie -. Abbiamo gruppi di turisti che partono in anticipo per il timore di non poter viaggiare regolarmente il giorno fissato per la partenza e isole che, complici le inopinate riduzioni ancora in atto sul comparto navi, rimangono prive dei beni di prima necessità. Il danno è economico ma ancora prima sociale”, continua il presidente.

“Questa gestione – rincara Del Bono – […] sta decretando lo spopolamento delle isole più piccole; è un danno inimmaginabile che sta diventando irreversibile”.

Ieri, l’aliscafo deputato non ha effettuato la tratta delle 6.45 Lipari-Rinella-Santa Marina Salina-Lipari-Vulcano-Milazzo. Il motivo riguarda la tratta del giorno prima: l’aliscafo delle 19.15 aveva saltato il collegamento con Lipari ed era ripartito direttamente da Salina per Milazzo. Omettendo lo scalo con Lipari l’organizzazione del giro ha dovuto cancellare la tratta delle 6.45 a causa del mancato riposizionamento.

Il 1° maggio disagi con i collegamenti tra Milazzo e Stromboli. Turisti costretti a ricorrere all’utilizzo di gommoni lunghi solo pochi metri per raggiungere al più presto la Sicilia e non perdere il volo all’aeroporto di Catania.