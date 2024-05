Ars, al via sanzioni per deputati assenteisti: prevista multa di 180 euro

Il provvedimento per contrastare l'assenteismo. Il Presidente Gaetano Galvagno afferma: "la presenza in aula è un dovere".

Lo scorso 1° Maggio, il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Siciliana ha emanato il provvedimento rivolto ai deputati che si assenteranno in occasione delle votazioni parlamentari, con conseguente sanzione di 180 euro e diminuzione di giorni di congedo mensile.

“Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse in vigore proprio nella giornata del Primo maggio, come segno di rispetto verso i lavoratori siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili – così scrive il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno dal suo account Facebook, che continua –. La presenza in aula per l’approvazione di buone leggi è ciò che i cittadini si aspettano da noi. È il minimo che possiamo fare. È un dovere“.

“Voglio ricordare che la decisione di introdurre le sanzioni per gli assenti è stata votata all’unanimità in Consiglio di presidenza, a conferma della volontà di intraprendere un’azione di rigore che è di tutte le forze politiche all’Ars. Credo sia un bel segnale, che diventa un atto concreto in un giorno ricco di significato” conclude così il Presidente Galvagno.