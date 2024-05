Catania, scomparso bimbo di 7 anni: ritrovato tra le vie del centro

Una vicenda conclusa con un lieto fine quella che ha reso protagonista un bambino di sette anni sfuggito al controllo dei genitori.

Durante un pranzo in famiglia in un noto locale di Piazza Alcalà, un bimbo di sette anni, sfuggito al controllo dei genitori, si è allontanato dal tavolo e successivamente uscendo dal locale, fino a raggiungere la zona compresa tra gli archi della Marina e Via Plebiscito.

I genitori, accortisi dell’assenza del figlio, intorno alle 16:30, hanno immediatamente chiesto l’aiuto dei Carabinieri, intorno che, ricevuta la chiamata, hanno subito avviato le operazioni di ricerca: la centrale ha diramato un avviso urgente, contenente le generalità del bambino, a tutte le volanti sul territorio, dirottandole nella zona interessata.

In pochissimi minuti, le pattuglie hanno controllato l’intero perimetro adiacente al luogo in cui era avvenuta la scomparsa, fino alla centralissima Piazza Duomo, nella speranza di intravedere il bambino tra la folla.

Poco dopo, una telefonata ha acceso le speranze: portava la segnalazione dell’avvistamento di un bambino dall’aspetto spaesato nella zona tra via Plebiscito e via Garibaldi. Immediatamente, una pattuglia ha raggiunto il luogo dell’avvistamento, rintracciando così il piccolo che si approssimava a raggiungere via Garibaldi, a circa un chilometro da piazza Alcalà.

La buona notizia è stata immediatamente comunicata ai genitori del bimbo che dopo circa 30 minuti di paura, hanno potuto riabbracciare il figlioletto. Il protagonista della vicenda ha voluto, infine, ringraziare i militari dell’Arma per l’aiuto, invitandoli a scattare una foto insieme ai suoi genitori.