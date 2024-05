Incidente nel Catanese, auto ribaltata: intervenuti i soccorsi

Nuovo incidente nel Catanese: auto va fuori strada e si ribalta. Intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Un nuovo incidente si è verificato sulla SP 229 nel corso del pomeriggio odierno, 2 maggio 2024. A riportare la notizia è la testata 95047.it, che riporta del sinistro in contrada Palazzolo nel territorio di Belpasso.

Si tratterebbe di una Fiat Panda, uscita fuori strada dove si trova ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e comprendere la dinamica dell’incidente.

Al lavoro gli operatori sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza per soccorrere l’autista dell’auto, e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza del mezzo.