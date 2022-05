“Gemma nascosta” d’Italia: il The Guardian celebra un’isola delle Eolie

L'estate è ormai vicina: con tale consapevolezza il quotidiano The Guardian tratta delle "gemme nascoste" predilette per le vacanze. Tra queste, anche un'isola delle Eolie.

La Sicilia celebrata in tutto il mondo per le bellezze “ospitate”. Il celebre quotidiano britannico The Guardian torna a trattare dell’Isola, indicando Salina come una delle dieci “gemme nascoste” scelte dagli italiani per le proprie vacanze.

Salina non sarà, magari, l’isola meno celebre dell’arcipelago delle Eolie ma, secondo il The Guardian, è un paradiso naturalistico “con i suoi due picchi che sovrastano la fertile pianura di Valdichiesa”.

“Qui – si legge – crescono in abbondanza viti per il dolce vino Malvasia insieme ai capperi. Fino a Pollara, l’incontaminato paese di pescatori dove è stato girato il Postino”.

Secondo il quotidiano, un viaggio a Salina trascina con sé numerosi vantaggi: tra tutti, quello di “poter prendere il traghetto per fare il giro delle altre isole, trascorrere le proprie giornate tra escursioni sul Monte Fossa delle Felici, di origini vulcaniche, per ammirare paesaggi da sogno sull’arcipelago”.