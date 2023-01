Spiaggia siciliana tra le migliori scoperte di viaggio 2022: lo dice il “The Guardian”

La Sicilia viene premiata per le sue bellezze: il "The Guardian" cita una spiaggia dell'Isola tra le 22 migliori scoperte di viaggio del 2022.

La zona occidentale della Sicilia, ancora una volta, viene segnalata positivamente, ed in questo caso all’estero: il quotidiano britannico “The Guardian“, infatti, ha assegnato ad una spiaggia siciliana il titolo di “una delle 22 migliori scoperte di viaggio 2022“.

Si tratta di Cala dell’Uzzo, un angolo di mare cristallino e incontaminato situato a due chilometri dall’ingresso Nord della riserva, lato San Vito Lo Capo. La giornalista Hilary Brad ha definito questa spiaggia “un luogo lontano dalla folla edonista in Sicilia“, ma anche “la spiaggia più bella che abbia mai visto“. “So che non ho mai, mai nuotato in acque più belle“, ha inoltre scritto.

“È l’acqua. Nessuno dei soliti cliché funziona– si legge nell’articolo-. Cristallino? Il mare della minuscola spiaggia di Cala dell’Uzzo, nella riserva naturale dello Zingaro, era trasparente come l’aria di montagna. Turchese? Nessuna pietra preziosa brilla in questa tonalità di blu. La spiaggia di lisci ciottoli bianchi degradava ripidamente, quindi in pochi passi ero immersa fino alla cintola nel caldo Mediterraneo, con banchi di pesci che investigavano pigramente le mie caviglie”.

È un importante riconoscimento, questo, per la bellissima Riserva dello Zingaro. “Ha una storia nobile– si legge ancora nell’articolo-. Nel 1980 le autorità iniziarono a costruire una strada costiera attraverso questo paesaggio incontaminato di colline calcaree, baie frastagliate e vegetazione subtropicale. Hanno persino fatto saltare un tunnel preparatorio attraverso la prima collina prima di essere fermati dalla gente del posto indignata. I siciliani indignati sono efficaci.

Lo Zingaro divenne la prima area protetta dell’isola, accessibile solo a piedi, e con un impressionante elenco di flora e fauna, spiagge nascoste e minuscoli musei. Il giro completo della riserva è di nove miglia difficili e anche il percorso abbreviato che abbiamo fatto è di sei robuste miglia. Abbastanza al sicuro, credo, dalla folla edonistica del ‘White Lotus'”.

Per raggiungere la meravigliosa cala basta seguire i cartelli del sentiero costiero per ritrovarsi all’improvviso davanti al panorama mozzafiato, dai colori unici.