Concorsi esercito italiano 2021: bando per 4000 VFP1

Concorsi esercito italiano: online il bando per 4000 volontari in forma prefissata di un anno. Le informazioni su come candidarsi al bando di concorso VFP1 2021.

Concorsi esercito italiano: si apre anche per il 2021 il bando di reclutamento. Il concorso prevedrà la valutazione per titoli ed esami e sarà riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che prenderanno servizio per un anno. Il reclutamento sarà per 4.000 VFP1, suddivisi in due blocchi di incorporamento. sarà possibile iscriversi a entrambi:

2.000 posti nel 1° Blocco. per coloro i quali sono nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003. (domanda di partecipazione da presentare dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021)

2.000 posti nel 2° Blocco. per coloro i quali sono nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003. (domanda di partecipazione da presentare dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021)

Gli incarichi/specializzazione da ricoprire all’interno dei due blocchi in questione sono i seguenti:

1.907 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

20 posti per “elettricista infrastrutturale”

20 posti per “idraulico infrastrutturale”

20 posti per “muratore”

20 posti per “falegname”

10 posti per “fabbro”

3 posti per “meccanico di mezzi e piattaforme”

Il 10% dei posti è riservato a specifiche categorie:

diplomati presso le Scuole Militari

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito

assistiti dell’Istituto Andrea Doria (per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare)

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri

figli di militari deceduti in servizio

In caso di mancanza, anche in parte, di candidati idonei appartenenti alle categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, sempre secondo graduatoria.

Requisiti d’accesso

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

avere da i 18 ai 25 anni di età

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

(Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso specie per i candidati ai posti di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro”)

Concorsi esercito italiano: come presentare la domanda

Sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione per il Concorso 4.000 VFP1 Esercito solo in modalità telematica attraverso il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa, entro il termine fissato per ciascun Blocco di Incorporamento. Le corrette procedure di invio della domanda di partecipazione sono chiarificate nel Bando di Concorso.

Prove

I candidati interessati ai concorsi esercito italiano verranno valutati per: