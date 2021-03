Musumeci all’Ars: “Governo non abbandonerà il percorso fatto finora” [VIDEO]

Musumeci riferisce all'Ars sulle dimissioni dell'ex assessore Ruggero Razza dopo l'inchiesta sui dati truccati. Il video del suo intervento in Aula.r

“Voglio assicurare i siciliani che il governo non defletterà di un solo centimetro dal percorso fin qui fatto con l’assessore Razza e con tutto il governo. Andremo dritti senza una tregua di un solo minuto“. Con queste parole il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiuso il suo intervento in Aula sulle dimissioni dell’ex assessore Ruggero Razza, indagato dalla Procura della Repubblica di Trapani per la presunta falsificazione dei dati sul contagio.

Musumeci ha iniziato dichiarando che le dimissioni dell’assessore erano già state protocollate. Il governatore ha quindi letto la lettera di dimissioni inoltratagli da Razza, annunciando che avrebbe assunto l’incarico ad interim dell’assessorato alla Salute. “Terrò l’interim fino a quando riterrò necessario e opportuno farlo, proprio perché voglio assicurare i siciliani”, ha affermato.

Prima di iniziare il dibattito parlamentare, Musumeci ha quindi affermato che al momento il governo della Regione non ha potuto accedere all’acquisizione e alla lettura degli atti, dichiarando allo stesso tempo che non si sarebbe sottratto al dibattito. Tuttavia, lo stesso governatore ha chiesto che prima venisse votata la manovra finanziaria regionale.